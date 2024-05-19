В соцсетях Раиси появился призыв помолиться за него после жёсткой посадки
- AFP
- © Ali Hamed HAGHDOUST / IRNA
«Дорогие соотечественники, просим вознести молитвы за здоровье президента и его сподвижников», — сказано в обращении.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолёта Раиси.
19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
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