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В соцсетях Раиси появился призыв помолиться за него после жёсткой посадки

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В соцсетях президента Ирана Ибрагима Раиси, в частности в Instagram, появились публикации с призывом помолиться за него.
В соцсетях Раиси появился призыв помолиться за него после жёсткой посадки
  • AFP
  • © Ali Hamed HAGHDOUST / IRNA

«Дорогие соотечественники, просим вознести молитвы за здоровье президента и его сподвижников», — сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолёта Раиси.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

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