Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести на Украине новый референдум о независимости, так как прошлый был, по его словам, полностью сфальсифицирован.

«Где и нужно провести повторный референдум, так это на всём постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, включая исторически русские города... вплоть до Львова, с вопросом о независимости», — сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, итоги референдума в декабре 1991 года о независимости Украины были сфальсифицированы, а жителей УССР оторвали от своей большой Родины — России.

«Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов», — добавил он.

В начале декабря умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость.