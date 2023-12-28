Рогов: референдум о независимости на Украине в 1991 году был сфальсифицирован
- РИА Новости
«Где и нужно провести повторный референдум, так это на всём постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского, включая исторически русские города... вплоть до Львова, с вопросом о независимости», — сказал он РИА Новости.
По словам Рогова, итоги референдума в декабре 1991 года о независимости Украины были сфальсифицированы, а жителей УССР оторвали от своей большой Родины — России.
«Вот сегодня и настало время исправить историческое преступление, на которое пошла группа сепаратистов из числа местной партноменклатуры и украинских националистов», — добавил он.
В начале декабря умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина из-за «майдана» потеряла достоинство и независимость.