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Пушилин: Украина не может противостоять России без поставок западного оружия

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Украина способна продолжать боевые действия только за счёт поставок западного оружия, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: Украина не может противостоять России без поставок западного оружия
  • РИА Новости

«Единственная возможность Украины продолжать свою агрессию — поставки западной техники, западных боеприпасов», — цитирует ТАСС Пушилина.

По его словам, почти всё вооружение, которое было у Украины, уничтожено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена.

В мае в Кремле заявили, что российским войскам в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины.

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