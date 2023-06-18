Пушилин: Украина не может противостоять России без поставок западного оружия
- РИА Новости
«Единственная возможность Украины продолжать свою агрессию — поставки западной техники, западных боеприпасов», — цитирует ТАСС Пушилина.
По его словам, почти всё вооружение, которое было у Украины, уничтожено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена.
В мае в Кремле заявили, что российским войскам в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины.