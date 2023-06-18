Пушилин: Украина не может противостоять России без поставок западного оружия

Украина способна продолжать боевые действия только за счёт поставок западного оружия, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Единственная возможность Украины продолжать свою агрессию — поставки западной техники, западных боеприпасов», — цитирует ТАСС Пушилина.

По его словам, почти всё вооружение, которое было у Украины, уничтожено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена.

В мае в Кремле заявили, что российским войскам в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины.