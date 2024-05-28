Антонов: США держат курс на принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Власти Соединённых Штатов продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли СССР в сокрушении фашистов.

Об этом, комментируя высказывание американского лидера Джо Байдена о единоличной победе США во Второй мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что в мире нет ни одной страны, которая вынесла больше, чем СССР, в борьбе с гитлеровской Германией и её сателлитами.

Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства, добавил, что против Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны сражалась почти вся Европа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны.

На его высказывание отреагировали в МИД России. Там заявили, что некоторые главы США страдают синдромом «исторического ревизионизма».