Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — заявил Байден.
По его словам, американские солдаты защитили независимость, победили фашизм и создали сильные альянсы.
Между тем Байден не упомянул о роли СССР и других государств в победе над фашизмом.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Германии решили не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя знают, сколько жителей города погибло от действий фашистов.
Как сообщили в ФСБ России 6 мая, натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма.