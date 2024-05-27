Американский лидер Джо Байден во время выступления на Арлингтонском кладбище в честь национального Дня памяти заявил, что во время Второй мировой войны солдаты США спасли мир и освободили Европу. При этом о роли СССР и других стран в победе над фашизмом он не сказал.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир», — заявил Байден.

По его словам, американские солдаты защитили независимость, победили фашизм и создали сильные альянсы.

Между тем Байден не упомянул о роли СССР и других государств в победе над фашизмом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в Германии решили не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя знают, сколько жителей города погибло от действий фашистов.

Как сообщили в ФСБ России 6 мая, натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма.