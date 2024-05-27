Медведев пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом

В Германии решили не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя знают, сколько жителей города погибло от действий фашистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое количество жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР.

По словам Захаровой, Берлин раскрыл истинную подоплёку своего подхода к историческому прошлому Германии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.