Медведев пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом
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«Сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое количество жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР.
По словам Захаровой, Берлин раскрыл истинную подоплёку своего подхода к историческому прошлому Германии.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.