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Медведев пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом

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В Германии решили не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, хотя знают, сколько жителей города погибло от действий фашистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев пристыдил Германию за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом
  • globallookpress.com
  • © Sergey Petrov/news.ru

«Сказали, что нет, что они так не считают. В то же время они прекрасно знают, какое количество жителей Ленинграда погибло в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их прихвостней», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР.

По словам Захаровой, Берлин раскрыл истинную подоплёку своего подхода к историческому прошлому Германии. 

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.

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