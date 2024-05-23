Захарова: Россия осуждает отказ ФРГ признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Россия осуждает и отвергает отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом народа СССР.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решительным образом отвергаем и осуждаем позицию германских властей по данному вопросу... Она вызывает устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна», — сказала она.

По словам Захаровой, Берлин раскрыл истинную подоплёку своего подхода к историческому прошлому Германии.

Отказ властей ФРГ признавать блокаду Ленинграда актом геноцида следует из ответа МИД страны на ноту российского посольства Германии, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению историю.