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МИД России: некоторые главы США страдают синдромом «исторического ревизионизма»

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Синдром «исторического ревизионизма» наблюдается у некоторых современных глав США. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства, отмечается, что американский лидер Джо Байден не упомянул о роли СССР и других стран, когда говорил о единоличной победе США во Второй мировой войне.

«Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — отметили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кринжем года» слова Байдена о единственной в мире сверхдержаве.

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