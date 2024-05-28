МИД России: некоторые главы США страдают синдромом «исторического ревизионизма»
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства, отмечается, что американский лидер Джо Байден не упомянул о роли СССР и других стран, когда говорил о единоличной победе США во Второй мировой войне.
«Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — отметили в министерстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «кринжем года» слова Байдена о единственной в мире сверхдержаве.