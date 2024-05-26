Захарова назвала «кринжем года» слова Байдена о единственной в мире сверхдержаве

Заявление американского лидера Джо Байдена о «единственной в мире сверхдержаве», которой якобы являются США, — «кринж года».

Так на высказывание Байдена отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам американского лидера, США являются «незаменимой нацией», «единственной в мире сверхдержавой» и «ведущей мировой демократией».

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Ранее Байден вновь оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «жестоким тираном».