Депутат Водолацкий: наёмники на Украине перебазируются во вторую линию

Западные наёмники и инструкторы, принимающие участие в вооружённом конфликте на Украине на стороне ВСУ, перебазируются во вторую линию.

Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, они понимают, что в «в ближайшее время их настигнет смерть».

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наёмнические контакты, перебазируются во вторую линию...» — сказал он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину.