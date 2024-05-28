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Депутат Водолацкий: наёмники на Украине перебазируются во вторую линию

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Западные наёмники и инструкторы, принимающие участие в вооружённом конфликте на Украине на стороне ВСУ, перебазируются во вторую линию.

Как отметил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, они понимают, что в «в ближайшее время их настигнет смерть».

«Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наёмнические контакты, перебазируются во вторую линию...» — сказал он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину.

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