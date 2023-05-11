Песков: российским войскам в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что армии России удалось «изрядно потрепать украинскую военную машину» в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом Песков сказал в интервью для телеканала ATV.

«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что демилитаризация Украины является одной из задач спецоперации. В ходе её выполнения ВС России с помощью высокоточных ракетных ударов удалось уничтожить много военных производств на Украине.

«Эта работа будет продолжаться», — заключил он.

Песков также подчеркнул, что Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию, а не войну.