Песков: российским войскам в ходе СВО удалось изрядно потрепать военную машину Украины
Об этом Песков сказал в интервью для телеканала ATV.
«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — подчеркнул он.
Песков напомнил, что демилитаризация Украины является одной из задач спецоперации. В ходе её выполнения ВС России с помощью высокоточных ракетных ударов удалось уничтожить много военных производств на Украине.
«Эта работа будет продолжаться», — заключил он.
Песков также подчеркнул, что Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию, а не войну.