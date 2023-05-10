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Песков: Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию вместо войны

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Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию, а не войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну... Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем», — сказал он в интервью телеканалу ATV.

По словам Пескова, российская сторона пытается сохранить инфраструктуру и человеческие жизни.

Ранее два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в маршрутку. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребёнок.

Другой удар пришёлся по жилому дому. Также сгорели несколько машин, был повреждён травматологический центр.

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе города Изюма (Харьковская область). Наряду с этим ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили десять украинских беспилотников.

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