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В России изобрели растворы с уникальными свойствами по заживлению ран

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) рассказали RT об изобретении в России полифункциональных растворов с уникальными свойствами по заживлению ран без предварительной обработки в пять-шесть раз быстрее, чем все ныне существующие аналоги ранозаживляющих средств.

«Команда изобретателей-учёных из Москвы, Ставрополя, Обнинска на основе концентрата действующего вещества — четвертичного аммония — создала линейку растворов для полевого и домашнего применения», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что препараты успешно прошли испытания на животных и показали высокую эффективность с получением соответствующего разрешения, зарегистрированы как ветеринарное средство.

«Испытания на людях (сами разработчики и их родные) показали быстрое заживление, обезболивание и кровеостановку», — пояснили специалисты.

Кроме того, препарат прекрасно зарекомендовал себя не только на рваных и стреляных ранах, но и при заживлении ожогов, мозолей.

Образцы переданы на испытания в ВМА им. Кирова, институты Вишневского и Бурденко, добавили в ВОИР.

«Главной особенностью данных растворов является то, что после обработки ими раны она должна дышать, её категорически нельзя закрывать любым материалом, ограничивающим доступ воздуха. Опытное применение данных растворов показало их высокую эффективность и огромные перспективы для применения и дальнейших исследований», — заключили в обществе.

Ранее учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных. 

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