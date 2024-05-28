Парижские сюжеты: Медведев играл в кошки-мышки, Котов творил историю, Калинская заставляла нервничать Синнера

Даниил Медведев и Карен Хачанов без ощутимых проблем стартовали на «Ролан Гаррос». Павел Котов сотворил мини-сенсацию, одолев в пяти сетах британца Кэмерона Норри. Аслан Карацев и Роман Сафиуллин также провели на корте максимально возможное количество партий, но вынуждены были уступить дорогу Александру Шевченко и Душану Лайовичу. В женской сетке обошлось без триллеров: Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли свои матчи, не затягивая, а Анна Калинская в нужный момент справилась с нервами при поддержке Янника Синнера.

Матч первого круга «Ролан Гаррос» между Даниилом Медведевым и Домиником Кёпфером проходил на корте Симоны Матьё последним запуском, в результате его старт был отложен на пять часов по сравнению с первоначальным расписанием. Долгое ожидание не сказалось на игре россиянина — он сразу сделал брейк и повёл 3:0. Несмотря на то, что немец довольно скоро втянулся в игру и не только размочил счёт, но и взял гейм на подаче соперника, пятой ракетке мира удалось дожать его и выйти вперёд по сетам.

Ещё более уверенно уроженец Москвы провёл вторую партию. Он также оформил быстрый брейк, а собственную подачу на этот раз держал твёрдо: дважды брал свои геймы под ноль, а в трёх отдал всего по одному очку. Кроме того, Даниил старался не втягиваться в монотонный обмен ударами, а напрягал оппонента то укороченными, то выходами к сетке.

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При этом он практически не допускал брака — за весь второй сет сделал всего две невынужденные ошибки. А вот в третьей партии Медведев решил немного пощекотать нервы поклонникам, вновь отдав Кёпферу гейм на своей подаче. Следом случился затяжной гейм на подаче немца, продлившийся более десяти минут. Доминик трижды зарабатывал «больше», а Даниил раз за разом сравнивал счёт, но на четвёртой попытке всё же уступил и позволил оппоненту выйти вперёд. Кульминация наступила при счёте 5:6 на подаче Медведева, когда немец заработал брейк-пойнт, а Даниил рискнул исполнить укороченный и проиграл партию.

В четвёртом сете, несмотря на то, что время матча уже перевалило за 2,5 часа, теннисисты ещё оказались готовы на эффектные розыгрыши. Один из них пришёлся на девятый гейм, когда россиянин вновь укоротил, Кёпфер резко ответил по диагонали, а Медведев успел добежать и отправить мяч в корт. Тем самым он заработал матчбол, и уже в следующем розыгрыше оформил выход во второй круг. Там его ожидает встреча с Миомиром Кецмановичем.

Карен Хачанов на старте турнира играл с представителем Индии Сумитом Нагалом, занимающим 95-ю строчку рейтинга. Россиянин испытал сложности только в третьем сете, спокойно выиграв два предыдущих. Карен вёл в этой партии 5:3, однако затем умудрился проиграть свою подачу и позволил сопернику перевести игру на тай-брейк. В какой-то момент за исход сета стало тревожно, так как россиянин наошибался и уступал 3:5. Но разница в классе всё-таки сыграла свою роль и Хачанов сумел сравнять счёт, а затем и довести матч до победы. Дальше по сетке его ожидает лаки-лузер Йозеф Ковалик.

Не удался старт у Аслана Карацева, который встречался с бывшим соотечественником, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко. Этот матч оказался похож на американские горки: россиянин проиграл первую партию, но затем сумел перевернуть ход встречи и выиграть две последующие, причём третью — с разгромным счётом 6:1.

Однако затем игра Аслана абсолютно разладилась: упал процент первой подачи, перестали получаться атаки. В результате он проиграл пять геймов подряд и уступал в шестом 30:40. Отбиться от сетбола и обидной баранки уроженец Владикавказа сумел, но уже в следующем игровом отрезке Александр завершил сет в свою пользу. В пятой партии у Карацева было шесть брейк-пойнтов, но реализовать он сумел только один. Шевченко же свои шансы использовал менее расточительно и в итоге пробился во второй круг, где встретится с Корентеном Муте.

Павел Котов не на шутку зарубился с крепким британцем Кэмероном Норри. Россиянин также проиграл стартовый сет, а затем, восстановив равенство, уступил и в третьем. В четвёртой партии развернулась ожесточённая борьба, в которой теннисисты обменялись брейк-пойнтами. Котов имел возможность склонить чашу весов в свою пользу на подаче Норри при счёте 5:4, но британец отыграл сетпойнт и уравнял шансы. Однако свой брейк в следующем гейме он не реализовал, так что дело дошло до тай-брейка, где точнее в решающий момент действовал россиянин. А в пятой партии Котов и вовсе не оставил шансов оппоненту, взяв четыре гейма подряд. Для него эта победа стала исторической, ведь ранее Павел никогда не преодолевал барьер первого круга парижского мэйджора.

В аналогичном триллере едва не выжил Роман Сафиуллин. Выиграв первый сет у Душана Лайовича, он ничего не смог противопоставить оппоненту в двух последующих, а затем и в четвёртом уступал 1:4. Но в этот момент в игре россиянина как будто переключился тумблер, и он начал по крупицам восстанавливать равновесие. Во многом тому поспособствовала хорошая первая подача, показатель которой заметно вырос по сравнению с двумя предыдущими сетами — 72% против 55% и 60%. В итоге Сафиуллин перевёл игру на тай-брейк, отыграл в его ходе матчбол и с первой попытки реализовал сетпойнт на чужой подаче. Казалось, не избежать тай-брейка и в решающем сете, но при счёте 4:5 Сафиуллин дрогнул на своей подаче и всё-таки сложил оружие. Матч продолжался 4 часа 6 минут.

Что касается женской сетки, то с более чем уверенной победы в турнире стартовала Людмила Самсонова. Россиянка камня на камне не оставила от прошлогодней полуфиналистки Открытого чемпионата Австралии Магды Линетт — 6:1, 6:1. Для этого ей понадобилось чуть больше часа. При этом стоит отметить низкий процент попадания первым мячом Людмилы — всего 44%. В то же время, она сполна воспользовалась большинством шансов на первой подаче, выиграв 12 из 15 очков, и ещё лучше действовала на второй — 16 из 19. Следующей соперницей 17-й сеяной турнира станет 22-летняя американка с русскими корнями Аманда Анисимова, над которой Самсонова пока не смогла одержать ни одной победы. Уроженка Оленегорска проиграла ей на турнире в Аделаиде в 2023-м, а также во втором круге Australian Open в январе этого года.

В российском дерби между Камиллой Рахимовой и Анастасией Потаповой победительницей оказалась последняя. 41-я ракетка мира провела матч в более активной и атакующей манере, что выразилось в шестикратном преимуществе по количеству активно выигранных очков — 30 против пяти. Теперь Анастасии предстоит скрестить ракетки со швейцаркой Викторией Голубич.

Ожидаемо не возникло проблем на старте у Анастасии Павлюченковой, встречавшейся с малоизвестной венгеркой из второй сотни рейтинга Панной Удварди. Россиянка провела на корте менее полутора часов и сыграет с румынкой Аной Богдан.

А вот Екатерина Александрова неожиданно споткнулась на 75-й ракетке мира Виктории Томовой. 16-я сеяная турнира весь матч находилась не в своей тарелке и совершила 47 невынужденных ошибок при всего 17 у соперницы. При таком показателе брака её не спасло даже значительное преимущество в активно выигранных мячах (27 — 8). Ещё одной потерей дня стала квалифаер Юлия Авдеева, которая предсказуемо проиграла третьей сеяной Кори Гауфф.

С трудом, но прошла в следующий раунд Анна Калинская, обыгравшая Клару Бюрель. В первом сете обе теннисистки допускали много ошибок на своих подачах. В результате каждая сделала по четыре брейка, а решать исход партии пришлось на тай-брейке, где более надёжно действовала россиянка. Во втором игровом отрезке тенденция проигрыша подач сохранилась, но Калинская сделала всё-таки на один брейк больше. При этом, что интересно, Анна уступила сопернице в ключевых компонентах игры — за матч у неё меньше активно выигранных очков (29 против 30), больше невынужденных (36 — 31) и двойных ошибок (5 — 2). Зато в игре у сетки Калинская смотрелась куда увереннее и выиграла благодаря этому 16 очков при всего восьми у соперницы.

Нельзя не отметить, что к матчу Калинской в этот день было приковано особое внимание прессы и болельщиков, так как незадолго до него Янник Синнер признался, что встречается с россиянкой. Папарацци выслеживали теннисистов уже несколько недель, и они не стали скрывать свои отношения. А после своего матча первого круга итальянец пришёл на трибуну, чтобы поддержать Анну. Он предпочёл эту встречу проходившему параллельно матчу между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым, которую посетили Новак Джокович, Карлос Алькарас и Ига Свёнтек. 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» не справился с соперником и зачехлил ракетку. В своём интервью на корте Рафа отметил, что с высокой степенью вероятности этот розыгрыш станет для него последним, но не стал говорить об этом как об окончательном решении.