Битва Синнера и Джоковича, заклятие Рублёва и работа над ошибками Медведева: чем интересен «Ролан Гаррос»

Янник Синнер попытается сместить Новака Джоковича с первой строчки мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос». Если оба доберутся до финала, то теннисная корона достанется победителю. На пути обоих к решающему матчу могут встать россияне: в части сетки серба находится Даниил Медведев, который постарается не повторить ошибок годичной давности, а у итальянца — Андрей Рублёв, вновь рассчитывающий снять заклятье Больших шлемов и впервые в карьере преодолеть рубеж четвертьфинала.

В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос». На нём выступит 21 российский теннисист, в том числе трое сеяных мужчин и шестеро женщин.

Основное внимание на турнире традиционно будет приковано к российским лидерам — Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву. Накануне важного старта они расположились на соседних строчках мирового рейтинга — пятой и шестой соответственно. Но если Медведев провёл начало грунтового сезона не слишком успешно, вследствие чего откатился с четвёртой позиции, то Рублёв, наоборот, благодаря победе в Мадриде поднялся с восьмой.

На «Мастерсе» в Риме Андрей пережил объяснимый спад и завершил борьбу уже в третьем круге. Как отмечал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ему нужно более тщательно продумывать календарь выступлений, чтобы не загонять себя неделю за неделей. По его словам, у обоих спортсменов есть шанс выступить в Париже успешно.

«В Париже корт жёсткий, ближе к харду. Нет явного перевеса в сторону тех, кто доминирует на грунте. Если не будут «умирать» по пять сетов с первых кругов, то Рублёв и Медведев могут втянуться в турнир и хорошо выступить», — приводит слова специалиста ТАСС.

Жеребьёвка для спортсменов выдалась довольно удачной. Она, вероятнее всего, позволит Даниилу и Андрею нащупать необходимый игровой ритм, чтобы пройти как можно дальше.

Для экс первой ракетки мира важно не наступить на грабли прошлого года, когда он сенсационно вылетел в первом же круге, не справившись с малоизвестным бразильцем из второй сотни рейтинга Тьяго Уайлдом. На этот раз оппонент ему достался с более известным именем — немец Доминик Кёпфер, но он из тех, кого можно назвать удобным соперником. Даниил обыгрывал его во всех трёх встречах, а в последний раз теннисисты сражались друг с другом в четвёртом круге «Мастерса» в Майами в марте. Тогда немца хватило всего на стартовый сет. Он продлился до тай-брейка, где сильнее оказался Даниил, а уже в следующей партии Кёпфер не сумел выиграть ни одного гейма и получил баранку.

Дальше по сетке россиянину, вероятнее всего, предстоит сыграть с Миомиром Кецмановичем, над которым он также брал верх во всех трёх играх, а затем — с Мариано Навоне. Если не подведёт здоровье (а Медведев испытывал проблемы с бедром в Мадриде), то он должен без проблем добираться до четвёртого круга, где его, наверное, будет ожидать первый по-настоящему опасный оппонент — 11-й сеяный Алекс де Минор. В личных встречах с ним у уроженца Москвы также весомое преимущество (6-2), однако на грунте они никогда не играли.

Австралиец между тем в этом сезоне добирался до четвертьфинала Монте-Карло, где уступил Новаку Джоковичу. А вот уже в следующем раунде Даниилу придётся непросто: его ждёт встреча либо с Александром Зверевым, либо с Хольгером Руне. Первому, к слову, достался самый непростой соперник по первому кругу — Рафаэль Надаль. Безусловно, в этом матче на стороне испанца будут все зрители, жаждущие хеппи-энда в карьере великого теннисиста. Но, по мнению экспертов, шансов у Рафы против набравшего крейсерский ход немца критически мало. «Не больше 5%», — отметил, в частности, Виктор Янчук.

Если в четвертьфинальной дуэли Медведев выстоит, то дальше ему придётся сразиться с Джоковичем и, в случае успеха, с Янником Синнером в финале. Если, конечно, сам итальянец не оступится раньше.

В одну половину сетки с чемпионом Australian Open попал Рублёв. Стоит напомнить, что Андрей ещё ни разу в карьере не пробивался в полуфинал турниров Большого шлема, и не выглядит простым его путь туда и на этот раз. Если соперники до третьего круга выглядят вполне проходимыми, так как ни одному из них россиянин ни разу не проигрывал, то потенциальный оппонент по четвёртому раунду — Стефанос Циципас — более крепкий орешек. Теннисисты встречались на корте 11 раз, и с минимальным преимуществом первенство в личных встречах держит грек. В случае попадания в «заколдованный» четвертьфинал, Андрею наверняка придётся сразиться с Карлосом Алькарасом, но тут ему есть чем похвастаться: на этой же стадии мадридского «Мастерса» он заставил испанца зачехлить ракетку. Если удастся повторить успех, то затем последует сражение за финал с Синнером.

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Итальянец — безусловный фаворит не только потенциального матча с Рублёвым (или Алькарасом), но и всего турнира. Мотивация к победе у него более чем весомая — первая строчка мирового рейтинга. После того как Джокович вылетел в третьем круге римского «Мастерса», он мог бы потерять лидирующую позицию, даже взяв титул в Париже, если бы главный преследователь добрался до финала. Но мудрый Ноле отправился на скромный турнир в Женеву, чтобы пополнить запас очков. Он добрался там до полуфинала, благодаря чему сохранил себе шанс остаться на первом месте в случае успеха Синнера — теперь, если оба дойдут до решающего матча, теннисную корону заберёт победитель.

«Не могу ничего конкретного сказать про Джоковича: у него не было результатов, которые позволяют делать заключения о его форме. Для меня его выступление — загадка. Синнер сейчас явно в форме и с каждым выигранным турниром приобретает бешеную уверенность. И я уверен, что на корте он работает больше остальных. Это моё субъективное мнение, но я это вижу по игре и по всему остальному», — заявил по поводу этого противостояния Евгений Кафельников.

Более тяжёлая сетка досталась Карену Хачанову, который уже в третьем круге выходит на Хольгера Руне, а далее его потенциальными соперниками являются Александр Зверев, у которого он не выигрывал с 2019 года, Даниил Медведев (счёт личных встреч — 2-5) и Джокович. Верх над сербом Карен брал лишь один раз за десять поединков — в 2018 году.

Что касается женского турнира, то первая ракетка России Дарья Касаткина в первом круге сыграет с Магдаленой Фрех, а во втором, вероятно, с Питон Стирнс. В третьем раунде она может скрестить ракетки с соотечественницей Миррой Андреевой, правда, той сначала нужно одолеть двукратную чемпионку Australian Open Викторию Азаренко.

Главная сенсация прошлого года продолжает закрепляться в элите мирового тенниса. В этом грунтовом сезоне в её активе уже есть четвертьфинал мадридского «Мастерса», где она уступила Арине Соболенко. Именно встреча с белоруской ждёт теннисистку, которая доберётся до четвертьфинала из этой восьмушки сетки.

Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг с другом в первом же круге, но больше всех из россиянок не повезло с жеребьёвкой Веронике Кудерметовой: уже в третьем круге она выходит на действующую чемпионку Игу Свёнтек. А в четвёртом раунде победительница этого противостояния, вероятно, встретится с Екатериной Александровой. Людмилу Самсонову в случае удачного старта на этом этапе ожидает испытание на прочность со стороны Кори Гауфф, а Анастасию Павлюченкову — битва с Еленой Рыбакиной.