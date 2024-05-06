Рублёв рассказал, что выиграл «Мастерс» в Мадриде с ангиной

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём здоровье в победном турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Половина горла закрыта, и когда я лежу на боку, то не могу дышать. И так неделю», — сказал Рублёв YouTube-каналу «Больше».

В финале турнира россиянин победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на тысячнике — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

Ранее Рублёв поднялся на шестое место в рейтинге АТР после победы на «Мастерсе» в Мадриде.