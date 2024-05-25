Чикунова и Андреева победили в рейтинге «30 до 30» Forbes

Теннисистка Мирра Андреева и пловчиха Евгения Чикунова победили в номинации «Спорт и киберспорт» в рейтинге самых перспективных россиян до 30 лет от Forbes.

Также среди победителей игрок в CS Данил donk Крышковец.

17-летняя Андреева в прошлом сезоне была признана новичком года по версии WTA. Чикунова же — мировая рекордсменка на дистанции 200 м брассом.

На победу также претендовали футболист Константин Тюкавин, хоккеист Николай Голдобин, гимнастка Лала Крамаренко, пловец Климент Колесников и баскетболист Егор Дёмин.

Ранее тренер Андреевой заявила, что Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете.