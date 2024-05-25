Чикунова и Андреева победили в рейтинге «30 до 30» Forbes
Также среди победителей игрок в CS Данил donk Крышковец.
17-летняя Андреева в прошлом сезоне была признана новичком года по версии WTA. Чикунова же — мировая рекордсменка на дистанции 200 м брассом.
На победу также претендовали футболист Константин Тюкавин, хоккеист Николай Голдобин, гимнастка Лала Крамаренко, пловец Климент Колесников и баскетболист Егор Дёмин.
Ранее тренер Андреевой заявила, что Мирра может стать одной из лучших теннисисток на планете.