Dagospia: Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Dagospia, публикуя кадры из ресторана.
В СМИ появилась информация, что у Синнера роман с Калинской. Сообщалось, что до ужина россиянка была замечена в Турине, где в тот момент спортсмен восстанавливался после травмы.
Синнер является второй ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Калинская в рейтинге WTA занимает 25-ю позицию.
Ранее Калинская проиграла в первом круге турнира в Страсбурге.