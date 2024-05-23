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Dagospia: Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже

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Итальянский теннисист Янник Синнер и россиянка Анна Калинская были замечены на совместном ужине в Париже.
Dagospia: Синнер и Калинская вместе поужинали в ресторане в Париже
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Dagospia, публикуя кадры из ресторана.

В СМИ появилась информация, что у Синнера роман с Калинской. Сообщалось, что до ужина россиянка была замечена в Турине, где в тот момент спортсмен восстанавливался после травмы.

Синнер является второй ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Калинская в рейтинге WTA занимает 25-ю позицию.

Ранее Калинская проиграла в первом круге турнира в Страсбурге.

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