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Медведев: 95%, что я буду играть на Олимпиаде

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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде в Париже.
Медведев: 95%, что я буду играть на Олимпиаде
  • Gettyimages.ru

«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это всё меняет. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и всё такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде?» — приводит слова Медведева Sports.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев оценил шансы Медведева на золото Олимпиады в Париже.

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