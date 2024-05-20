Медведев уступил Звереву четвёртое место в обновлённом рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.

Лучшим из россиян по-прежнему остаётся Даниил Медведев, который опустился на пятую строчку, уступив четвёртое место немцу Александру Медведеву. Андрей Рублёв сохранил пятую строчку. Карен Хачанов — 18-й, Роман Сафиуллин — 40-й. Павел Котов поднялся на 57-ю позицию, а Аслан Карацев — на 82-ю.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Диана Шнайдер выиграла турнир WTA 125 в Париже.