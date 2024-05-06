«Титул, которым я горжусь больше всего»: Рублёв одолел Оже-Альяссима и выиграл второй турнир серии «Мастерс» в карьере

Андрей Рублёв выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде. В финале россиянин нанёс поражение Феликсу Оже-Альяссиму в трёх сетах. В решающей третьей партии он выиграл под ноль четыре гейма из шести на своей подаче, а в двух других отдал лишь три розыгрыша. Благодаря завоёванному трофею, который стал 16-м в его профессиональной карьере, уроженец Москвы поднимется на две строчки в рейтинге ATP и станет шестой ракеткой мира.

Андрей Рублёв отпраздновал вторую победу на турнирах серии «Мастерс» в карьере, хотя в преддверии соревнований в Мадриде его скорее можно было считать тёмной лошадкой. За полтора месяца уроженец Москвы не одержал ни одной победы в одиночном разряде, и никто не мог сказать, как надолго затянется этот кризис. Но в столице Испании Андрей сумел проявить характер и завоевать второй трофей в сезоне.

Его соперником в решающем матче стал канадец Феликс Оже-Альяссим, занимавший перед стартом турнира 35-ю строчку мирового рейтинга. Однако россиянин не ждал от этой игры лёгкой прогулки.

«Я смотрю на это иначе, ведь знаю, что Феликс раньше был в десятке лучших. В прошлом году он какое-то время не выходил на корт, но сейчас играет всё лучше. Мы встречались в начале сезона: даже не знаю, сколько раз мне пришлось отыгрывать матчболы. Он чуть было меня не обыграл», — отметил теннисист.

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Встреча, которую упомянул россиянин, прошла во втором круге турнира в Роттердаме в феврале. Там россиянин взял верх, отыграв три матчбола в третьем сете. А вообще пути Рублёва и Оже-Альяссима в ATP-туре оказались тесно переплетены. До этого финала история их личных встреч насчитывала пять матчей — в четырёх из них сильнее оказывался россиянин. Единственную победу канадец одержал в полуфинале того же турнира в Роттердаме, но в 2022 году.

Тогда он был в настолько сумасшедшей форме, что выиграл и главный трофей, сняв с себя проклятье финалов. До этого Оже-Альяссим восемь раз добирался до решающих матчей, но не победил ни в одном из них. Из-за этого его даже называли одним из самых невезучих теннисистов. Зато затем Феликс выдал впечатляющую серию — выиграл пять из шести финалов, в которых принимал участие. А взять шестой трофей помешал как раз Рублёв, обыгравший его в Марселе в 2022-м. По словам Феликса, каждая его встреча с Андреем — настоящее захватывающее сражение. Напряжённого матча он ожидал и в шестой встрече.

Специалисты накануне называли фаворитом Рублёва. Так, Евгений Кафельников отметил, что россиянин выжимает максимум возможного в Мадриде, а, по мнению Андрея Чеснокова, сам факт попадания Оже-Альяссима в финал можно назвать фантастикой. Дело в том, что канадец провёл на турнире лишь три полноценных матча, а Якуба Меншика, Янника Синнера и Иржи Легечку прошёл почти без борьбы.

«Последние два матча он выиграл на отказе соперника, практически не потратил сил, хотя в предыдущих встречах играл хорошо. Но Андрей все матчи на турнире провёл потрясающе. Он набрал хорошую форму, великолепно двигается, разводит мячи по углам так быстро, что соперники не успевают за ним, поэтому для меня он фаворит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Однако начался отчётный матч весьма тревожно для поклонников россиянина. Он вошёл в игру с двух двойных ошибок подряд и проигранного гейма на своей подаче. В аналогичной ситуации он оказывался и в полуфинале с Тейлором Фритцем, но там Андрею удалось быстро вернуть потерянное, а на этот раз проблемы затянулись. В результате Оже-Альяссим сделал второй брейк и повёл 4:1.

Только после этого россиянин как-то встряхнулся и начал нащупывать свою игру. Ему удалось сократить отставание, отыграть сетбол на своей подаче при счёте 3:5, а также заработать шанс ещё раз взять подачу канадца, когда тот вышел подавать на партию. Но классная первая подача позволила Феликсу отыграться, а потом и довести сет до победы. Вообще этот элемент ещё не раз выручал соперника россиянина по ходу матча.

После перерыва Рублёв, наконец, стал стабильнее попадать первым мячом и, что не менее важно, больше выигрывать на втором. Оставалось только подобрать ключ к подаче соперника. Но сделать этого долго не получалось: теннисисты последовательно брали свои подачи вплоть до 12-го гейма, в котором Оже-Альяссим допустил череду ошибок и по сути подарил Андрею гейм и сет.

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В третьей партии Рублёв не дал оппоненту ни шанса зацепиться за свою подачу. Он выиграл четыре гейма из шести под ноль, а в двух других отдал лишь три розыгрыша. А вот на подаче Феликса раз за разом завязывалась борьба. Первый такой гейм продлился больше десяти минут. Пять раз за это время счёт становился равным, Андрей дважды зарабатывал брейк-пойнты, а Оже-Альяссим отыгрывал их отменными подачами.

В дальнейшем Рублёв заработал ещё несколько шансов взять подачу соперника, но реализовать смог только один — зато в самое нужное время. Развязка сета вновь наступила в 12-м гейме на подаче канадца. Он начал его с эйса, но затем допустил двойную. При счёте 30:30 Рублёв изо всех сил отработал в защите, достал несколько непростых мячей и вынудил Феликса ошибиться, заработав тем самым матчбол. И в этот ответственный момент Оже-Альяссим дрогнул и допустил ещё одну двойную. Осознав, что победа у него в руках, Рублёв упал на корт и закрыл лицо руками.

Очевидно, для него путь к трофею был очень тяжёлым. Выступая на корте по окончании матча, теннисист признался, что был на грани отказа от выступления, так как испытывал проблемы со здоровьем. Он поблагодарил врачей, которые смогли поставить его на ноги.

«Слов нет. Если бы вы знали, через что я прошёл в последние девять дней... Невозможно было представить, что я выиграю титул. Теперь я невероятно счастлив. Одна неделя всё изменила. Я бы сказал, что это титул, которым я горжусь больше всего», — сказал россиянин.

Титул в Мадриде стал для Рублёва 16-м в профессиональной карьере, а также вторым — на турнирах серии «Мастерс». Кроме того, в понедельник он поднимется на две строчки в рейтинге ATP и вновь станет шестой ракеткой мира.