Рублёв выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В финале он победил Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 49 минут.

В активе россиянина семь подач навылет и пять двойных ошибок при трёх реализованных брейк-пойнтах из 11.

Для Рублёва это 16-й титул на уровне ATP в карьере. Также это его вторая победа на тысячнике — в 2023 году он стал триумфатором турнира в Монте-Карло.

Ранее Евгений Кафельников высказался о выступлении Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде.