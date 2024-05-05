Кафельников: Рублёв выжимает по ходу «Мастерса» в Мадриде максимум возможного

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выступлении Андрея Рублёва на турнире «Мастерса» в Мадриде.

«Выступление Рублёва в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошёл с серией из четырёх поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В полуфинале россиянин победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:3.

В финале Рублёв сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Ранее Рублёв заявил, что контроль над эмоциями помог ему добраться до финала «Мастерса» в Мадриде.