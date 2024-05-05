RT в Telegram
Подпишись

Кафельников: Рублёв выжимает по ходу «Мастерса» в Мадриде максимум возможного

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выступлении Андрея Рублёва на турнире «Мастерса» в Мадриде.
Кафельников: Рублёв выжимает по ходу «Мастерса» в Мадриде максимум возможного
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Выступление Рублёва в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошёл с серией из четырёх поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В полуфинале россиянин победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:3.

В финале Рублёв сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Ранее Рублёв заявил, что контроль над эмоциями помог ему добраться до финала «Мастерса» в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить