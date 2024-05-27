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Синнер подтвердил отношения с Калинской на пресс-конференции

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Итальянский теннисист Янник Синнер высказался об отношениях с россиянкой Анной Калинской.

«Знаете, я не люблю много говорить о своей личной жизни. Да, я с Анной, но мы всё держим в секрете. Больше ничего не скажу», — сказал он на пресс-конференции.

В СМИ появилась информация, что у Синнера роман с Калинской. Сообщалось, что до ужина россиянка была замечена в Турине, где в тот момент спортсмен восстанавливался после травмы.

Синнер является второй ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Калинская в рейтинге WTA занимает 25-ю позицию.

Ранее российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на две позиции в рейтинге ATP.

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