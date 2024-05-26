С криками и бранью: Рублёв стартовал с победы на «Ролан Гаррос», Шнайдер и Кудерметова вылетели

Андрей Рублёв взял верх над Таро Дэниэлом в стартовом матче на «Ролан Гаррос». Он выиграл 89% мячей на первой подаче, при этом исполнив 17 эйсов, более чем вдвое превзошёл соперника в активных розыгрышах и не позволил тому сделать ни одного брейка. При этом вторую партию российский теннисист отдал на тай-брейке, после чего ненадолго вышел из себя: выругался на судью и швырнул ракетку о корт. А вот Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Мария Тимофеева разочаровали, синхронно уступив в двух партиях и взяв на троих всего 16 геймов.

В стартовый игровой день «Ролан Гаррос» основное внимание отечественных болельщиков было приковано к Андрею Рублёву. В начале мая он выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде, в финале одержав волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом. Однако спустя всего неделю завершил борьбу в Риме уже в третьем круге. Было крайне любопытно, в каком состоянии шестая ракетка планеты предстанет во Франции.

Соперник по первому матчу ему подобрался вполне удобный — не хватающий звёзд с неба Таро Дэниэл, располагающийся в конце топ-100 рейтинга ATP. Да и статистика очных противостояний была на стороне уроженца Москвы — 2:0.

Вот и на этот раз он оказался сильнее, хотя не обошёлся без проблем. Рублёв сделал ставку на мощную подачу и фирменный сильный удар справа и преуспел. В результате он выиграл 89% очков первой подачей. Также в активе Андрея 17 эйсов против всего десяти у визави. А главное, японец не реализовал ни одного брейк-пойнта. Без этого надеяться на чудо было нереально.

Первый сет фаворит спокойно забрал за полчаса. После он, видимо, расслабился и позволил оппоненту возродить интригу. Сначала в третьем гейме второй партии в 12-минутном марафоне был вынужден отыгрывать шесть брейк-пойнтов. Затем сам дважды не реализовал по три, в том числе сетболы при счёте 5:4 в свою пользу. В итоге теннисисты добрались до тай-брейка, где Даниэл оказался сильнее.

Россиянин на миг даже потерял самообладание. На старте третьего отрезка он не реализовал очередной брейк-пойнт и швырнул ракету о корт. Вдобавок потом у соперника прошёл идеальный выстрел, и Андрей по-русски нецензурно выругался в адрес бокового судьи. Часть болельщиков осталась недовольна поведением спортсмена и освистала его. К счастью, отечественный атлет быстро собрался и спокойно решил задачу. Он взял чужую подачу уже в третьем гейме, а затем и при счёте 5:3 и поставил точку.

Несмотря на это, Таро не собирался сдаваться и сражался до последнего. В четвёртом сете теннисисты долго не допускали ошибок. В восьмом гейме Рублёв имел скрытый матчбол, но не воспользовался им. Зато в десятом уже японец упустил двойной брейк-пойнт. Тем не менее в нужный момент уроженец Москвы всё же завершил противостояние, реализовав первый же матчбол — 7:5.

А сразу после окончания встречи он, отдавая дань уважения визави, заявил, что ему пришлось тяжело.

«Это был трудный матч, соперник тоже не из простых. Он умеет играть на грунте, к тому же мы не раз сходились на корте, поэтому очень хорошо друг друга знаем. Встреча проходила в непростых условиях с учётом ветра и всего остального, но в итоге у нас получилось отличное противостояние», — цитирует шестую ракетку планеты официальный сайт ATP.

Далее его ждёт куда более опасный теннисист в лице занимающего 48-ю строчку в мировом рейтинге Педро Мартинеса-Портеро, в пяти сетах одолевшего Тьяго Агустина Тиранте.

Казалось, в женской части сетки легко должна была пройти дальше Диана Шнайдер, которая в 2024-м выиграла турнир в Хуахине, добралась до третьего круга в Риме и ворвалась в топ-50 рейтинга WTA. Тем более противостояла ей не часто радующая поклонников Хлоэ Паке. Располагающаяся на 136-м месте в рейтинге WTA француженка попала в число участников лишь благодаря уайлд-кард.

Однако при поддержке домашних болельщиков она выдала матч жизни и не оставила сопернице шансов, хотя начало не предвещало для Шнайдер проблем, ведь теннисистки спокойно брали свою подачу. Но далее в игре Дианы что-то сломалось, и она позволила оппонентке сделать сразу три брейка. Собраться после такого уже не удалось, и во второй партии отечественная спортсменка взяла всего один гейм.

Увы, две другие россиянки продолжить борьбу тоже не сумели. Вероника Кудерметова неожиданно легко в двух партиях уступила Мари Боузковой, которую до того обыгрывала трижды, в том числе в прошлом году в Риме, когда отдала всего четыре гейма.

Видимо, это был не день уроженки Казани. Она допускала большое количество ошибок и по числу невынужденных превзошла соперницу ровно в два раза — 34 против 17, особенно много их было на задней линии. Чешка же действовала увереннее и намного интереснее в атаке. Неудивительно, что первый сет остался за ней — 6:2.

Правда, во втором отечественная спортсменка едва не сотворила камбэк. Поначалу ничто не предвещало чуда, ведь она проигрывала со счётом 1:4. Но Кудерметова выгрызла три гейма подряд и даже сделала брейк. Однако развить успех не удалось. При счёте 4:5 на своей подаче Вероника совершила ряд грубых помарок и вынуждена была зачехлить ракетку.

А вот поражение Марии Тимофеевой от Ван Яфань сюрпризом не стало, ведь она проводит только второй сезон на взрослом уровне и пока набирается опыта. Но если на Australian Open она добралась до четвёртого круга, то на «Ролан Гаррос» вылетела сразу же — 3:6, 3:6. При этом Тимофеева всё-таки навязала борьбу представительнице Поднебесной. На старте второго отрезка 20-летняя спортсменка вовсе смяла оппонентку, выиграв три стартовых гейма, и в том числе сделав два брейка. Но Яфань быстро собралась и больше не отдала ни одного.