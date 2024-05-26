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Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024

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Российский теннисист Андрей Рублёв с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции 2024 года.
Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024
  • Gettyimages.ru

В матче первого круга россиянин одержал победу над японцем Таро Даниэлем. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 3 часа 13 минут.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем пары Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Напомним, что «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 26 мая по 8 июня.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Тимофеева вылетели с «Ролан Гаррос» после первого круга.

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