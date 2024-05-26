Рублёв назвал тяжёлым матч с Таро в первом круге «Ролан Гаррос»
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«Было очень тяжело. Таро — сложный соперник, умеет играть на грунте. Рад, что смог показать отличный теннис в тяжёлых условиях — ветер и так далее. Физически чувствую себя отлично», — сказал Рублёв после игры.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. В следующем раунде Рублёв сыграет с Педро Мартинес-Портеро (Испания).
Ранее сообщалось, что Кудерметова и Тимофеева вылетели с «Ролан Гаррос» после первого круга.