Рублёв назвал тяжёлым матч с Таро в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над японцем Таро Дэниэлом на старте «Ролан Гаррос».

«Было очень тяжело. Таро — сложный соперник, умеет играть на грунте. Рад, что смог показать отличный теннис в тяжёлых условиях — ветер и так далее. Физически чувствую себя отлично», — сказал Рублёв после игры.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. В следующем раунде Рублёв сыграет с Педро Мартинес-Портеро (Испания).

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Тимофеева вылетели с «Ролан Гаррос» после первого круга.