Даниил Медведев: интересно будет наблюдать за сборной Германии на чемпионате Европы

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы по футболу в Германии.

«Из-за того, что я в том числе болею за «Баварию», интересно будет наблюдать за сборной Германии. Особенно сейчас, потому что её тренирует бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Он нравится как специалист. Честно, был расстроен, когда его уволили», — приводит слова Медведева Forbes Sport.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Германии сыграет в группе A с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Ранее Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде в Париже.