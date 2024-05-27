Надаль допустил, что сыграл последний матч на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о поражении от немца Александра Зверева в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Я не уверен, что это мой последний матч здесь, но даже если и так, я рад, что зрителям понравился матч. Для меня нечто особенное чувствовать любовь болельщиков в месте, которое я больше всего люблю», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанец уступил немцу в первом круге турнира со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут.

В следующем круге Зверев встретится с победителем встречи Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Ранее Хачанов одержал победу над Нагалом и пробился во второй круг «Ролан Гаррос».