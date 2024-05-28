МО: ВС России уничтожили САУ Krab и военнослужащих ВСУ

Артиллеристы группировки российских войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и личный состав Вооружённых сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, вражескую САУ обнаружил расчёт беспилотника «Орлан» во время ведения огня. Координаты цели незамедлительно передали расчёту РСЗО «Град».

«В результате боевой работы артиллеристов «Западной» группировки войск САУ Krab уничтожена прямым попаданием 122-мм реактивного снаряда», — отметили в оборонном ведомстве, добавив, что также была ликвидирована находившаяся в указанном квадрате живая сила противника.

Ранее сообщалось, что экипаж Т-72Б3М уничтожил объекты украинских войск на Липцевском направлении.