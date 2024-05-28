ФСБ: Запад распространяет фейки в приграничных с Украиной районах
Об этом РИА Новости рассказал первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений… проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация», — отметил он.
Ранее бойцы «Ахмата» обнаружили опорный пункт с муляжами тел для фейков об успехах украинских войск.