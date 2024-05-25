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Бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел для фейков об успехах ВСУ

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии.
Бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел для фейков об успехах ВСУ
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в социальных сетях обнаружены ролики об успешном продвижении украинских войск на Кременском участке фронта. При их анализе установлено, что они сняты на этой же локации.

«Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве, а конкретно группа Аида спецназа «Ахмат» зачистила определённый участок и взяла один из опорников», — рассказал Алаудинов.

По его словам, там удалось обнаружить своего рода студию, где производились фейки и Центр информационно-психологических операций Украины снимал фильмы о том, как они уничтожают подразделения ВС России.

Алаудинов уточнил, что на месте найдены муляжи тел в форме бойцов российской армии, краски, бронежилеты и другой реквизит для съёмок роликов о «победах украинской армии».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать разоблачать такие фейки Киева, как инсценировка в Буче.

Глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик подверг сомнению версию киевского режима о событиях в Буче весной 2022 года.

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