Почти 40% россиян следуют правилам кибербезопасности на работе

Эксперты выяснили, как часто россияне нарушают правила кибербезопасности на работе. RT ознакомился с результатами исследования.

В среднем знают правила кибербезопасности и хранения данных на работе и постоянно им следуют 38% опрошенных россиян, а 42% респондентов знают о правилах, но не всегда их соблюдают.

«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же (10%) вовсе не пользуются компьютером», — рассказали эксперты.

Самыми ответственными оказались IТ-специалисты, более половины из них (58%) стараются максимально обезопасить свои устройства и данные, 35% делают это реже и только 7% не заботятся о защите, подчёркивается в результатах опроса.

В тройку лидеров по уровню ответственности также вошли сотрудники транспортной отрасли (47% регулярно следуют заветам кибербезопасности) и работники сферы торговли (40%).

Опрос провели сервис «Работа.ру» и IТ-компания «Киберпротект», в нём приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

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