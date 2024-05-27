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Над территорией четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

МО РФ: за ночь над территорией четырёх регионов уничтожено 12 украинских БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 27 мая пресекли очередные попытки киевского режима атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, ещё один — над территорией Белгородской области. В Краснодарском крае поражены четыре беспилотника, ещё шесть уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.
Над территорией четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов
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