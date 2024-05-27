Над территорией четырёх регионов: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 12 украинских БПЛА за ночь

МО РФ: за ночь над территорией четырёх регионов уничтожено 12 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 27 мая пресекли очередные попытки киевского режима атаковать объекты на российской территории. По данным Минобороны РФ, один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области, ещё один — над территорией Белгородской области. В Краснодарском крае поражены четыре беспилотника, ещё шесть уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.