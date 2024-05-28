Банан назван самым популярным фруктом среди россиян
- РИА Новости
Как выяснили аналитики, томаты, огурцы и лук покупают одинаково — каждая категория куплена более 10 млн раз.
В топ других наиболее популярных овощей среди покупателей вошли капуста (куплена более 8 млн раз), морковь (более 5 млн раз), листья салата (более 4,5 млн раз), перец (более 3,5 млн раз).
Кроме того, в топ популярных фруктов вошли яблоки (куплены более 6,7 млн раз), мандарины (более 3 млн раз), апельсины (более 2 млн раз), виноград (более 1,1 млн раз), манго (более 1 млн раз).
Всего было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.
Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс кулича.