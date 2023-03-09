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КГБ Белоруссии: спецслужбы Польши могут быть причастны к организации теракта на аэродроме

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Спецслужбы Польши с большой долей вероятности причастны к попытке теракта на аэродроме в Мачулищах под Минском, сообщили в КГБ Белоруссии.
КГБ Белоруссии: спецслужбы Польши могут быть причастны к организации теракта на аэродроме
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Было установлено, что с большой долей вероятности можно утверждать о том, что к проведению данной акции причастны спецслужбы также Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых «беглых», которые находятся в настоящее время на территории Польши», — сказал оперативный сотрудник КГБ в эфире телеканала «Беларусь 1». Фрагмент трансляции приводит БЕЛТА.

По его словам, эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Белоруссии средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию республики и его подготовки, а также реализации маршрутов его эвакуации.

Ранее задержанный в Белоруссии диверсант сообщил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины.

Он рассказал, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи с помощью двух дронов совершил попытку диверсии в отношении самолёта.

КГБ Белоруссии после этого установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50.

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