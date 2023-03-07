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КГБ Белоруссии установил причастность СБУ к организации теракта на аэродроме Мачулищи

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КГБ Белоруссии установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля.
КГБ Белоруссии установил причастность СБУ к организации теракта на аэродроме Мачулищи
  • AFP
  • © Sergei CHUZAVKOV

Как сообщает БЕЛТА, КГБ вместе с другими силовыми органами провёл операцию, в результате которой на одной из явочных квартир был задержан гражданин Украины Николай Швец 1993 года рождения, пытавшийся совершить теракт.

«В результате проведённых КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины», — сообщили в КГБ.

Ранее задержанный в Белоруссии диверсант сообщил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины.

Он рассказал, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи с помощью двух дронов совершил попытку диверсии в отношении самолёта.

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