Задержанный в Белоруссии диверсант сообщил, что действовал по приказу СБУ

Задержанный в Белоруссии диверсант сообщил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины (СБУ).

Видеокадры допроса опубликовало агентство БЕЛТА.

По словам задержанного, он является гражданином Украины, его зовут Николай Швец.

Он добавил, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи с помощью двух дронов совершил попытку диверсии в отношении самолёта.

«Я работал с СБУ», — заявил мужчина, отвечая на вопрос, кто является организатором теракта.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.

Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что попытку диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии провели «местные партизаны».