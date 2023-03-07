Задержанный в Белоруссии диверсант сообщил, что действовал по приказу СБУ
- РИА Новости
Видеокадры допроса опубликовало агентство БЕЛТА.
По словам задержанного, он является гражданином Украины, его зовут Николай Швец.
Он добавил, что 26 февраля на аэродроме Мачулищи с помощью двух дронов совершил попытку диверсии в отношении самолёта.
«Я работал с СБУ», — заявил мужчина, отвечая на вопрос, кто является организатором теракта.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.
Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что попытку диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии провели «местные партизаны».