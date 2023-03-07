Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на Мачулищи

В Белоруссии задержаны более 20 соучастников диверсии на аэродроме Мачулищи, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси», — цитирует его БЕЛТА.

Причастный к атаке на самолёт А-50 имеет российский паспорт и украинский паспорт, «родился в Кривом Роге, жил в Крыму», рассказал государственный лидер.

«Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — рассказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

По его словам, диверсия не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского.