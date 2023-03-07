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Лукашенко уверен, что диверсия на аэродроме Мачулищи требовала согласия Зеленского

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Диверсия на аэродроме Мачулищи под Минском не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко уверен, что диверсия на аэродроме Мачулищи требовала согласия Зеленского
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

7 марта Александр Лукашенко сообщил о задержании в республике «террориста украинских спецслужб и его пособников», которые причастны к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи.

Речь идёт о попытке диверсии в отношении самолёта А-50.

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