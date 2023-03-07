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Советник Зеленского Подоляк: атаку на аэродроме в Белоруссии совершили «местные партизаны»

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что попытку диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи в Белоруссии провели «местные партизаны».
Советник Зеленского Подоляк: атаку на аэродроме в Белоруссии совершили «местные партизаны»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Подоляка в его соцсетях.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.

По его словам, диверсию не могли провести без ведома Зеленского.

Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.

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