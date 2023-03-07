Советник Зеленского Подоляк: атаку на аэродроме в Белоруссии совершили «местные партизаны»
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Подоляка в его соцсетях.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи.
По его словам, диверсию не могли провести без ведома Зеленского.
Также Лукашенко сообщил, что в республике были задержаны более 20 соучастников нападения на Мачулищи.