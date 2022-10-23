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На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

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Международная экспертная группа, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, предложила ввести санкции против известных россиян, в том числе против умершей в 2015 году певицы Елены Образцовой.
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
  • РИА Новости

Список размещён на сайте украинского президента.

Образцова включена в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против россиян, которые поддерживают политику России по отношению к Украине.

Всего в список включены 166 российских знаменитостей.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении украинских певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, а также в отношении телеведущей Регины Тодоренко.

В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.

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