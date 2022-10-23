На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
- РИА Новости
Список размещён на сайте украинского президента.
Образцова включена в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против россиян, которые поддерживают политику России по отношению к Украине.
Всего в список включены 166 российских знаменитостей.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении украинских певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, а также в отношении телеведущей Регины Тодоренко.
В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.