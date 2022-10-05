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Украина ввела санкции против певицы Ани Лорак и телеведущей Регины Тодоренко

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении украинских певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, а также телеведущей Регины Тодоренко.
Украина ввела санкции против певицы Ани Лорак и телеведущей Регины Тодоренко
  • AP

Об этом информирует украинское издание «Экономическая правда».

В утверждённый 30 сентября список вошли «артисты — граждане Украины Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак».

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ заявило о внесении российской певицы Анны Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.

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