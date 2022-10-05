Украина ввела санкции против певицы Ани Лорак и телеведущей Регины Тодоренко
- AP
Об этом информирует украинское издание «Экономическая правда».
В утверждённый 30 сентября список вошли «артисты — граждане Украины Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак».
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ заявило о внесении российской певицы Анны Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.
В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.