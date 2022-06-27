Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список

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На Украине представили перечень требований к российским артистам для включения в белый список, дающий право остаться в украинском эфире.
Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список
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Об этом сообщает в Telegram-канале украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

В частности, необходимо подать заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к России «немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

Также артисты не должны входить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В начале мая сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины разработало рекомендации, в соответствии с которыми из библиотечных фондов будет изыматься «пропагандистская русская литература».

Отмечается, что изъятую литературу планируют заменить «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

В декабре 2021 года госпогранслужба Украины задержала в киевском аэропорту гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения Крыма. Сам музыкант воспринял ситуацию с иронией.

«Ну всё, остались без хорошей музыки», — сказал он.

Ранее въезд на Украину сроком на три года запретили российскому актёру и телеведущему Оскару Кучере.

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