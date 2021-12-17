Музыканта группы «Город 312» не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Госпогранслужба Украины задержала в киевском аэропорту гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения Крыма.

«На вопрос, когда он в последний раз посещал АР Крым, Александр Ильчук отвечал, что не помнит, и путался в годах», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что артист «неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», когда ездил на полуостров для участия в фестивалях.

Госпогранслужба Украины запретила Ильчуку въезд на территорию государства на три года. Ближайшим рейсом он отправится обратно в Стамбул.

Сам музыкант воспринял ситуацию с иронией.

«Ну всё, остались без хорошей музыки», — сказал он.

Ранее въезд на Украину сроком на три года запретили российскому актёру и телеведущему Оскару Кучере.

Министерство культуры и информационной политики Украины также внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.