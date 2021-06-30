УНИАН: Оскару Кучере запретили въезд на Украину

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Российскому актёру и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд на Украину сроком на три года, сообщает УНИАН.
УНИАН: Оскару Кучере запретили въезд на Украину
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Сообщается, что артист вылетал 30 июня из Киева в Варшаву.

«Россиянин 1974 года рождения прибыл на Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма», — отметили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с инициативой аннулировать вид, который даёт право Кучере на временное проживание на Украине.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

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