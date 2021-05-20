Игоря Петренко и Марию Миронову внесли в чёрный список на Украине

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Игоря Петренко и Марию Миронову внесли в чёрный список на Украине
  • Reuters

Как сообщается на сайте ведомства, решение принято по обращению Службы безопасности Украины. 

Таким образом, артистам запрещён въезд на территорию страны.

Ранее в чёрный список включили российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна).

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