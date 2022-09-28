Минкультуры Украины признало Анну Семенович угрозой нацбезопасности и внесло в чёрный список

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ заявило о внесении российской певицы Анны Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Отмечается, что Семенович запретили въезд в страну, так как она поддерживает политику правительства России. Кроме того, певица навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В материале также говорится, что сейчас в список лиц, которым запрещён въезд на Украину, входят 210 человек.

В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.