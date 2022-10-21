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На Украине опубликовали рекомендации по санкциям против «российских пропагандистов»

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обнародовал рекомендации по персональным санкциям в отношении «российских пропагандистов» — в перечень вошли 166 артистов и лидеров мнений.
На Украине опубликовали рекомендации по санкциям против «российских пропагандистов»
  • РИА Новости

«Наша международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую я возглавляю вместе с экс-советником президента США по национальной безопасности, послом Майклом Макфолом, подготовила очередной документ — дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против России», — сообщил он в своём Telegram.

По словам Ермака, в перечне содержатся имена российских деятелей, которые распространяют «кремлёвскую пропаганду» и ложь о событиях на Украине. Таким образом, по мнению украинского политика, артисты поддерживают политику, направленную на «подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости и безопасности Украины».

В перечень включены Михаил Галустян, Ольга Бузова, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Антон Красовский, Екатерина Андреева и другие.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении украинских певиц Анны Седоковой, Таисии Повалий и Ани Лорак, а также телеведущей Регины Тодоренко.

В конце июня Минкультуры Украины назвало требования к артистам из России для попадания в белый список.

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