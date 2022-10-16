Командир медгруппы: ВС России под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному
- РИА Новости
«Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что позднее раненому оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.
Освобождённые из плена российские бойцы рассказали об издевательствах со стороны украинских военных.