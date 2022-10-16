Командир медгруппы: ВС России под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному

Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному, рассказал командир медицинской группы с позывным «Донор».

«Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что позднее раненому оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.

Освобождённые из плена российские бойцы рассказали об издевательствах со стороны украинских военных.