Узнать больше

Командир медгруппы: ВС России под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному

Короткая ссылка
Российские военные из передового медпункта под Угледаром оказали медицинскую помощь раненому украинскому пленному, рассказал командир медицинской группы с позывным «Донор».
Командир медгруппы: ВС России под Угледаром оказали помощь раненому украинскому пленному
  • РИА Новости

«Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что позднее раненому оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС России, Донецкой и Луганской народных республик.

Освобождённые из плена российские бойцы рассказали об издевательствах со стороны украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить